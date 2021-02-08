В Украине с 1 марта проведут индексацию пенсий

22 февраля 2021 Кабинет Министров Украины принял постановление «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году».

Согласно постановлению в 2021 году индексация пенсий будет проведена с 1 марта.

Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предварительным относительно года, в котором производится увеличение (5% + 17%)/2).

В результате реализации постановления ожидается, что пенсии повысятся у 8 миллионов человек.

Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен.

Повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 гривень лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).



