За сутки российские террористы убили двух украинских военных и еще трое - ранены

С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российских терроистов в Донецкой области.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения.

22 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На этом же направлении враг совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций с помощью ПОМ-2, использовав при этом около двух десятков мин.

В пригороде Марьинки противник открывал неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а у Первомайского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Южного.

В результате обстрела получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.



