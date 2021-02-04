Российские террористы завербовали двух чиновниц в Луганской области

Оперативники СБУ установили, что представители так называемой «МГБ ЛНР» пытались склонить к государственной измене чиновницу Луганской ОГА. Террористы задержали женщину на КПВВ «Станица Луганская» во время поездки к родственникам во временно оккупированный Луганск.

Преступников интересовала известна ей служебная информация, пароли доступа к электронным ресурсам ОГА и другие сведения об общественно-политической ситуации в регионе. После возвращения на мирную территорию Украины чиновница продолжила получать звонки от террористов с угрозами и требованиями передать им сведения о ее коллегах.

Проведена контрразведкой СБУ тщательная проверка показала, что женщина не собиралась и не совершила никаких действий в ущерб государственной безопасности.

В другом случае террористам удалось завербовать сотрудницу одной из районных госадминистраций. Боевики остановили чиновницу на пункте пропуска «Изварино» и шантажом и угрозами заставили согласиться на сотрудничество в пользу спецслужб РФ.

После возвращения на контролируемую территорию Украины она совершила попытку выполнить разведывательное задание и сразу попала в поле зрения СБУ.

Выявленные факты не единичны. В 2020-2021 годах украинские контрразведчики задокументировали в Луганской почти десять попыток вербовки госслужащих для ущерба безопасности Украины.

Напоминаем, что государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали никаких действий во исполнение преступного задания вражеских спецслужб и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними.