Зеленский хочет «серьезный» аэропорт между Луганской и Донецкой областями

На подконтрольной территории Донбасса планируют построить новый аэропорт. Он будет создан для гражданских рейсов. Об этом заявил в ходе форума «Украина 30» президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей.

«Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей», — сообщил он.

Стоит отметить что в Луганской и в Донецкой областях уже есть несколько аэропортов - в Северодонецке и Мариуполе. Также есть и воздушная база в Краматорске.