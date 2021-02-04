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Зеленский хочет «серьезный» аэропорт между Луганской и Донецкой областями

Сегодня, 11:43 citynews.net.ua | Напечатать

На подконтрольной территории Донбасса планируют построить новый аэропорт. Он будет создан для гражданских рейсов. Об этом заявил в ходе форума «Украина 30» президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей.

«Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей», — сообщил он.

Стоит отметить что в Луганской и в Донецкой областях уже есть несколько аэропортов - в Северодонецке и Мариуполе. Также есть и воздушная база в Краматорске.


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