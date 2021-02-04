За неделю КПВВ в Станице Луганской пересекли почти 10 тысяч граждан

В Луганской и Донецкой областях движение через большинство гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

По решению командующего операции Объединенных сил со стороны контролируемой Украиной открыты для пропуска через линию разграничения все КПВВ ежедневно с 08.00 до 16.00.

В то же время из семи открытых КПВВ ежедневный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Через КПВВ «Новотроицкое» оккупанты разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

За неделю работы контрольного пункта «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины последовали 4710 человек, а на контролируемую территорию 4517 человек.

Через ВПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 182 гражданина и 32 транспортных средства к временно оккупированной Донетчины одновременно 162 гражданина и 29 транспортных средств на подконтрольную Украины территорию.

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 10 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

В течение недели пограничники обнаружили четырех граждан, которые направлялись на контролируемую территорию за частично поддельным документам.

Через КПВВ «Новотроицкое» международные организации доставили в временно оккупированной территории Украины 18 грузовиков гуманитарной помощи. Автомобили перевозили продуктовые наборы, бытовую технику, строительные материалы и средства индивидуальной защиты для нужд жителей временно оккупированного Донбасса. Общий вес гуманитарной помощи составила более 195 тонн.

По приказу командующего Объединенных сил в контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета Министров Украины и действовать в определенный ими срок.

Во время следования с временно оккупированной территории Украины будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием остается пребывания в КПВВ в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенных разметок.

Также для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дома» или обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения необходимо иметь полис страхования.