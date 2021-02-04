Бывшие пленники Кремля создали платформу «Звільнення в’язнів»

Освобожденные из политического заключения в России украинцы 4 марта презентует собственную платформу «Звільнення в’язнів».

Об этом сообщил отец одного из освобожденных политзаключенных Игорь Гриба.

Презентация платформы состоится 4 марта в Михайловском Златоверхом монастыре.

Учредителями платформы стали: Олег Сенцов, герой Украины Владимир Жемчугов, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Ахтем Чийгоз, Станислав Асеев, Александр Кольченко, Владимир Балух, Игорь Козловский, Евгений Панов, Ильми Умеров, Николай Семена, Исмаил Рамазанов Александр Шумков, Игорь Мовенко.

Бывшие пленники Кремля сделают заявление о цели и задачи платформы, пути освобождения заключенных.

В мероприятии также примет участие глава ПЦУ митрополит Епифаний, представители УГКЦ и мусульман.