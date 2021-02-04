За выходные 9 обстрелов на Донбассе: Артиллерия, минометы и снайперские группы

21 февраля в Донецкой области было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Светлодарск российско-оккупационные войска совершили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.

20 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

По украинским позициях недалеко от населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

Вблизи Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей.

В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линию электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В Луганской области российские террористы вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Екатериновка.

По неофициальным данным за выходные было уничтожено около 30 российских боевиков. В том числе - снайперская группа российских террористов.