За выходные 9 обстрелов на Донбассе: Артиллерия, минометы и снайперские группы

За выходные 9 обстрелов на Донбассе: Артиллерия, минометы и снайперские группыСегодня, 10:15
21 февраля в Донецкой области было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Светлодарск российско-оккупационные войска совершили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.
20 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.
По украинским позициях недалеко от населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.
Вблизи Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей.
В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линию электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.
В Луганской области российские террористы вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Екатериновка.
По неофициальным данным за выходные было уничтожено около 30 российских боевиков. В том числе - снайперская группа российских террористов.