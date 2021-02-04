Пожары в Луганской области: Против Гайдая начали следствие по факту служебной халатности

Правоохранители начали следствие по факту возможной служебной халатности председателя Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая по делу о массовых пожарах в области.

Гайдая обвиняют в игнорировании служебных инструкций и преступном бездействии. Хотя, по версии Гайдая, пожар должен был тушить чуть ли не лично Премьер-министр Украины.

Более подробно об обвинениях и оправданиях можно узнать из выступления Народного депутат Украины Сергея Вельможного:

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможной служебной халатности председателя Луганской ВЦА относительно бездеятельности при распределении потраченных в 2018–2020 годах средств госфонда охраны окружающей природной среды.

По словам Сергея Вельможного, 6 должностным лицам подразделений ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области уже сообщили о подозрении.

2 декабря 2020 Верховная Рада создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездействия Луганского облуправления ДСНС и Луганской областной ВЦА.