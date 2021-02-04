Сколько Донецкая и Луганская области потеряли из-за вооруженного конфликта с РФ?

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали все регионы, но экономика Донецкой и Луганской областей пострадала больше всего.

Потеря территорий, людей и активов, разрыва связей и миграция населения эти области не просто сократили региональный продукт по сравнению с мирным временем, но существенно отстали от остальных областей Украины.

Центр экономической стратегии определил нижнюю границу оценки потерь региона в результате агрессии в размере более 50 млрд долл. США за 2014-2018 годы или 13,5 млрд долларов США только в 2018 году.

Эксперты центра посчитали, насколько мог бы быть большим валовой региональный продукт (ВРП) в Донецкой и Луганской области, если бы его динамика совпадала со средней по стране (в среднем другие регионы Украины росли в год на 22% в гривневом эквиваленте по период 2013-2018 годов; в долларовом выражении было падение на 2% из-за девальвации гривны).

Потери Донецкой и Луганской областей через вооруженную агрессию РФ, млрд долл. США





На графике средний валовой региональный продукт мирных регионов Украины и отдельно Донецкой и Луганской областей. Данные представлены в долларовом выражении, чтобы убрать влияние высокой инфляции, которая сопровождала кризис.

Если бы годовое изменение ВРП Донецкой и Луганской областей было в среднем такое же, как в других регионах Украины, то валовой региональный продукт этих двух областей вместе в 2018 году составил бы 595 млрд грн, а не 227 млрд грн.

Всего за весь период с 2014 до 2018 регион потерял около 51 млрд долл. США. Это около 10% от ВВП, что Украина в целом произвела с 2014 до 2018 года.

Эти расчеты включают только недовыработаную добавленную стоимость - они не учитывают потери активов, которые были разрушены или сейчас находятся на неподконтрольной Украины территории, а также влияние экономического кризиса, вызванного военной агрессией РФ, привела к падению экономики всех регионов.

Поэтому настоящие потери намного выше, и цифра в 51 млрд долл. США. за 5 лет (2014-2018 гг.) Может считаться лишь нижней границей.

Расчеты были сделаны в пределах проекта «Поддержка Стратегии трансформации экономики Донбасса», который финансируется посольством Великобритании в рамках Фонда эффективного управления.