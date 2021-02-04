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Решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука, жены и 19 компаний

Сегодня, 19:26 citynews.net.ua | Напечатать

Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Владимира Зеленского, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов в военной, энергетической отраслях и в сфере государственной безопасности.

На совещании было принято решение о беспрецедентных акциях против 5 колонны Кремля в Украине.

Согласно решению СНБО введены санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны, и шести доверенных лиц из их ближайшего окружения на основании дела СБУ о причастности всех этих лиц к финансированию терроризма.

Решением СНБО, которое было введено в действие Указом Президента Украины от 28 мая 2015 № 298, Кабинету Министров было поручено принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

В то же время, как сообщает журналист Юрий Бутусов, многие активы Виктора Медведчука оформлены на его родного брата - Сергея Медведчука, который санкций избежал, что оставляет место для финансовых маневров и спасения активов.

Однако СНБО приняло системное политическое решение, и теперь силовые структуры могут заблокировать вообще все, что только касается Медведчука в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента, Члены СНБО заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил.

Часть решений, принятых на заседании, имеют гриф «секретно», а потому не могут быть разглашены.

В частности, Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства. Однако более пяти лет правительство не обеспечивало надлежащей защиты имущественных интересов государства и приведения в судах различных инстанций права государства Украина на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов.

В результате государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины.

Всего Решением СНБО также были применены санкции к восьми физическим и 19 юридических лиц, среди которых компании-владельцы пяти самолетов.

Также санкции также применены к обслуживающим данные самолеты компаний.


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Решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука, жены и 19 компаний