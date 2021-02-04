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Официально в ОРДЛО находится около 220 украинских заложников. Но может быть больше

Сегодня, 16:31 citynews.net.ua | Напечатать

На оккупированных территориях Донбасса ежемесячно появляются новые заложники — преимущественно гражданские жители, задержанные за проукраинскую позицию или якобы сотрудничество с украинскими правоохранительными органами или военными.

Как сообщает Украинская хельсинская группа по правам человека, об этом во время пресс-завтрака «Заложники ОРДЛО: кого и как задерживают на Донбассе по политическим мотивам» рассказала координатор медийной инициативы за права человека Татьяна Катриченко.

Сейчас в ОРДЛО по официальным данным находится около 220 заложников. МИПЛ удалось идентифицировать 152 человека. Но на самом деле количество заложников может быть больше, ведь родственники некоторых живут на оккупированных территориях и боятся обращаться к украинским правоохранительным органам или не знают, каким образом это можно сделать. Именно так произошло в случае Дмитрия Оробия из Алчевска.

Молодой человек был задержан в июне 2020 года, но его знакомые обратились в полицию с заявлением только через полгода после незаконного ареста — накануне появления так называемого судебного решения.

Во время встречи коллеги-журналисты интересовались, стоит освещать истории задержания и содержания отдельных заложников, не навредит ли это им.

«После так называемого обмена 29 декабря 2019 большинство условно медийных лиц были освобождены, и теперь общество даже не представляет, кого именно и почему удерживают представители НЗФ. А это означает, что возникает запрос на освобождение людей.

Поэтому важно рассказывать истории отдельных людей, чтобы с их помощью показать и проблема заложничество, и ускорить освобождение, — сказала координатор МИПЛ Татьяна Катриченко. — Но, конечно, это надо делать очень осторожно, чтобы не навредить ни заложнику, ни его семье. Точно не стоит поднимать тему возможной помощи украинским правоохранителям и военным. Вместо этого нужно обращать внимание на условия содержания, которые обычно ужасные, и состояние здоровья „.

Мероприятие состоялось при содействии программы USAID Ukraine — USAID Украина ‚Права человека в действии‘, что выполняется УХСПЧ.


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Официально в ОРДЛО находится около 220 украинских заложников. Но может быть больше » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня