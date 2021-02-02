» » Стаж работы до 2004 года на оккупированных территориях Луганска и Донецка можно будет подтвердить свидетельскими показаниями

Стаж работы до 2004 года на оккупированных территориях Луганска и Донецка можно будет подтвердить свидетельскими показаниями

Сегодня, 16:11 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине изменен порядок подтверждения периодов работы до 2004 года, которые засчитываются в стаж для назначения пенсии, на расположенных на временно оккупированных территориях предприятиях.

Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда Украины от 12 ноября 2020 № 21-1 «О внесении изменений в постановление правления Пенсионного фонда Украины от 10 ноября 2006 года № 18-1».

В частности, внесены изменения в Порядок подтверждения периодов работы, которые засчитываются в стаж для назначения пенсии.

Указанными изменениями урегулирован вопрос подтверждения стажа работы в период до 1 января 2004 года, если в трудовой книжке есть записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях (их правопреемниках), расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Подтверждение периодов работы на указанных предприятиях осуществляется на основании показаний свидетелей.

С заявлением о подтверждении стажа работы заявитель (его законный представитель или представитель, действующий на основании выданной ему доверенности, заверенной нотариально) может обратиться в любой территориальный органа Пенсионного фонда Украины независимо от территории обслуживания этого органа.

Для подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, заявитель (его представитель) подает трудовую книжку и отмечает в заявлении данные о свидетелях (не менее двух), которые знают заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации (в том числе в колхозе) и имеют документы о своей работе за период, по которому они будут подтверждать работу заявителя.

Результаты опроса свидетелей оформляются соответствующим актом.

Подтверждение периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, осуществляется Комиссией по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии, которая действует при Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:11

Стаж работы до 2004 года на оккупированных территориях Луганска и Донецка можно будет подтвердить свидетельскими показаниями

Сегодня, 15:29

Захват Дебальцево и «Иловайский котел» - Офис прокурора обвинил заместителя Министра обороны РФ

Сегодня, 12:55

Мошенники украли деньги у онкобольной северодончанки представившись работниками Офиса президента

Сегодня, 12:38

52 соцработника на линии фронта в Станично-Луганском районе выживают без зарплаты из-за бездарности ставленников Зеленского

Сегодня, 11:41

Налоговая полиция оставила Луганскую область без контрафактного табака для кальянов

Сегодня, 10:19

Председатель правления Восток SOS Юлия Красильникова вошла в состав ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях

Сегодня, 09:42

За 17 февраля в Луганской области выявлено 34 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:34

17 февраля российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня

Вчера, 16:49

В Рубежном выкинули на свалку опасные отходы

Вчера, 14:08

В Луганской области доверчивые жители отдали мошенникам 60 тысяч гривень

Вчера, 14:06

В Украине адаптивный карантин продлили до 30 апреля 2021 года

Вчера, 14:01

Российские террористы недоплатили 50 млн гривень за воду в 2020 году

Новости Украины:

Сегодня, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

Вчера, 12:57

ГБР обвинило руководителя ГУ ДСНС в серии пожаров в Одессе

16-02-2021, 22:08

В Киеве оштрафовали 47 предпринимателей за неубранный снег и сосульки

11-02-2021, 10:40

Из-за снегопада в Киеве закрыли школы и детские садики на 2 дня

11-02-2021, 10:36

В Одессе с 12 февраля объявлено штормовое предупреждение - ураганный ветер и снег с морозом

10-02-2021, 22:14

Экс-главу Затокского поссовета Юрия Чередниченко заключили под домашний арест из-за угроз судье

10-02-2021, 15:37

Рейдеры, подделка реестров и VIP-давление: Как пытались отобрать рынок Столичный

8-02-2021, 13:54

В Житомирской области из-за снегопада ограничили движение грузовиков

8-02-2021, 11:51

В Киеве 8 февраля ограничат въезд грузовиков в черту города

8-02-2021, 11:47

В Карпатах намело больше метра снега

4-02-2021, 09:57

В Запорожье горело COVID-отделение инфекционной больницы - 4 погибших

2-02-2021, 14:20

В Николаевской области масштабный пожар в ТЦ Эпицентр - фото

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728



^Наверх

 

Стаж работы до 2004 года на оккупированных территориях Луганска и Донецка можно будет подтвердить свидетельскими показаниями