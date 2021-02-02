Стаж работы до 2004 года на оккупированных территориях Луганска и Донецка можно будет подтвердить свидетельскими показаниями

В Украине изменен порядок подтверждения периодов работы до 2004 года, которые засчитываются в стаж для назначения пенсии, на расположенных на временно оккупированных территориях предприятиях.

Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда Украины от 12 ноября 2020 № 21-1 «О внесении изменений в постановление правления Пенсионного фонда Украины от 10 ноября 2006 года № 18-1».

В частности, внесены изменения в Порядок подтверждения периодов работы, которые засчитываются в стаж для назначения пенсии.

Указанными изменениями урегулирован вопрос подтверждения стажа работы в период до 1 января 2004 года, если в трудовой книжке есть записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях (их правопреемниках), расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Подтверждение периодов работы на указанных предприятиях осуществляется на основании показаний свидетелей.

С заявлением о подтверждении стажа работы заявитель (его законный представитель или представитель, действующий на основании выданной ему доверенности, заверенной нотариально) может обратиться в любой территориальный органа Пенсионного фонда Украины независимо от территории обслуживания этого органа.

Для подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, заявитель (его представитель) подает трудовую книжку и отмечает в заявлении данные о свидетелях (не менее двух), которые знают заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации (в том числе в колхозе) и имеют документы о своей работе за период, по которому они будут подтверждать работу заявителя.

Результаты опроса свидетелей оформляются соответствующим актом.

Подтверждение периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, осуществляется Комиссией по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии, которая действует при Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области.