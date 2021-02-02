За 17 февраля в Луганской области выявлено 34 новых случая COVID-19

За 17 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 34 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли два человека.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Северодонецке.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 14631 случая COVID-19. Умерли от осложнений — 437 человек.

В Украине за прошедшие сутки в Украине диагностировали 6237 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали 2222 больных, умерли 163 пациентов.

Ивано-Франковская область является лидером антирейтинга по росту случаев COVID-19. В области переполнены больницы, предусмотренные для пациентов с коронавируса. На Прикарпатье ввели карантин «красного уровня» эпидемической опасности.

Больше всего случаев за последние сутки подтвердили в Ивано-Франковской — 799, Винницкой — 514, Киеве — 513, Закарпатской — 500 и Житомирской — 438 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 1287141 человек, из них 1134120 человек выздоровели, но 24852 человека умерли от осложнений COVID-19.