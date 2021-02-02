» » За 17 февраля в Луганской области выявлено 34 новых случая COVID-19

За 17 февраля в Луганской области выявлено 34 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:42 citynews.net.ua | Напечатать

За 17 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 34 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли два человека.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Северодонецке.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 14631 случая COVID-19. Умерли от осложнений — 437 человек.

В Украине за прошедшие сутки в Украине диагностировали 6237 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали 2222 больных, умерли 163 пациентов.

Ивано-Франковская область является лидером антирейтинга по росту случаев COVID-19. В области переполнены больницы, предусмотренные для пациентов с коронавируса. На Прикарпатье ввели карантин «красного уровня» эпидемической опасности.

Больше всего случаев за последние сутки подтвердили в Ивано-Франковской — 799, Винницкой — 514, Киеве — 513, Закарпатской — 500 и Житомирской — 438 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 1287141 человек, из них 1134120 человек выздоровели, но 24852 человека умерли от осложнений COVID-19.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:11

Стаж работы до 2004 года на оккупированных территориях Луганска и Донецка можно будет подтвердить свидетельскими показаниями

Сегодня, 15:29

Захват Дебальцево и «Иловайский котел» - Офис прокурора обвинил заместителя Министра обороны РФ

Сегодня, 12:55

Мошенники украли деньги у онкобольной северодончанки представившись работниками Офиса президента

Сегодня, 12:38

52 соцработника на линии фронта в Станично-Луганском районе выживают без зарплаты из-за бездарности ставленников Зеленского

Сегодня, 11:41

Налоговая полиция оставила Луганскую область без контрафактного табака для кальянов

Сегодня, 10:19

Председатель правления Восток SOS Юлия Красильникова вошла в состав ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях

Сегодня, 09:42

За 17 февраля в Луганской области выявлено 34 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:34

17 февраля российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня

Вчера, 16:49

В Рубежном выкинули на свалку опасные отходы

Вчера, 14:08

В Луганской области доверчивые жители отдали мошенникам 60 тысяч гривень

Вчера, 14:06

В Украине адаптивный карантин продлили до 30 апреля 2021 года

Вчера, 14:01

Российские террористы недоплатили 50 млн гривень за воду в 2020 году

Новости Украины:

Сегодня, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

Вчера, 12:57

ГБР обвинило руководителя ГУ ДСНС в серии пожаров в Одессе

16-02-2021, 22:08

В Киеве оштрафовали 47 предпринимателей за неубранный снег и сосульки

11-02-2021, 10:40

Из-за снегопада в Киеве закрыли школы и детские садики на 2 дня

11-02-2021, 10:36

В Одессе с 12 февраля объявлено штормовое предупреждение - ураганный ветер и снег с морозом

10-02-2021, 22:14

Экс-главу Затокского поссовета Юрия Чередниченко заключили под домашний арест из-за угроз судье

10-02-2021, 15:37

Рейдеры, подделка реестров и VIP-давление: Как пытались отобрать рынок Столичный

8-02-2021, 13:54

В Житомирской области из-за снегопада ограничили движение грузовиков

8-02-2021, 11:51

В Киеве 8 февраля ограничат въезд грузовиков в черту города

8-02-2021, 11:47

В Карпатах намело больше метра снега

4-02-2021, 09:57

В Запорожье горело COVID-отделение инфекционной больницы - 4 погибших

2-02-2021, 14:20

В Николаевской области масштабный пожар в ТЦ Эпицентр - фото

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728



^Наверх

 

За 17 февраля в Луганской области выявлено 34 новых случая COVID-19 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня