17 февраля российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня

17 февраля российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огняСегодня, 09:34
17 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки.
Вблизи населенного пункта Славное боевики обстеляли украинских военных из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Южного, а в районе поселка Шумы оккупанты обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
В ответ на обстрелы со стороны противника украинские военные открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.