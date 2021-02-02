17 февраля российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня

17 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки.

Вблизи населенного пункта Славное боевики обстеляли украинских военных из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Южного, а в районе поселка Шумы оккупанты обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В ответ на обстрелы со стороны противника украинские военные открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.