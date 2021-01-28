Из Донецкой области за месяц поступило всего 4 жалобы на обслуживание не на украинском языке

За месяц в Украине поступило 647 жалоб и обращений граждан, потому, что их не обслуживали на украинском языке в учреждениях сферы обслуживания.

Как сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, ровно месяц назад, 16 января 2021 года, вступила в силу ст. 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающей применение государственного языка в сфере обслуживания.

За это время к Уполномоченному по защите государственного языка по защите прав на получение информации и услуг на государственном языке, устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком, предоставление консультаций и дополнительной информации поступило 647 сообщений от граждан Украины о возможных нарушениях языкового законодательства. Из них на телефонную линию поступило 160 звонков.

По его словам, больше всего сообщений, обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области (284). Из Львовской области поступило 58 обращений, касающихся преимущественно нарушений в других регионах Украины (о нарушениях во Львовской области — 3), Харьковской — 43, Одесской — 27, Днепропетровской — 16, Запорожской — 7, Винницкой — 9, Полтавской — 16, Луганской — 7, Николаевской — 6, Волынской — 5, Донецкой — 4, Тернопольской — 6, Сумской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой и Херсонской области — по 3 обращения, из Ровенской, Черниговской, Черкасской областей — по 2 .

Также он отметил, что подавляющее большинство (299) обращений касается отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг сайтов интернет магазинов, часть сайтов по умолчанию имеет негосударственный язык. 139 граждан пожаловались на нарушение своих прав в сфере обслуживания (предоставление услуг осуществлялось не на государственном языке как в отдельных магазинах, так и в магазинах крупных торговых сетей, супермаркетах, заведениях общественного питания, банковских учреждениях, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках). Больше всего нарушений (58) выявлено киевлянами. Размещение наружной рекламы на негосударственном языке зафиксировали 77 заявителей из разных регионов. 23 гражданина заявили о нарушении норм Закона в сфере образования.

Кроме того, Кремень отметил, что увеличилось количество обращений о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. Об использовании государственного языка депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья поступило 19 обращений.

«По состоянию на сегодня, не наложено ни одного штрафа и не зафиксировано ни одного злостного нарушителя. Все присланные нами в адрес физических или юридических лиц требования об устранении нарушений языкового законодательства, в том числе по результатам проведенных мероприятий государственного контроля, были выполнены», — добавил он.

Кремень также сообщил, что никакой информации от граждан, которым, по их просьбе, отказали бы в обслуживании на государственном языке не поступало.