Рада увеличила штрафы за нарушение ПДД для водителей и пешеходов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения № 2695.

«За» проголосовали 325 нардепов.

Из документа полностью исключена норма о профилактической остановке автомобилей с целью поиска водителей-нарушителей, в частности, тех, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также из законопроекта исключена норма об обязательности выхода из транспортного средства по требованию полицейского. В то же время в законопроекте осталась норма о так называемых автомобилях-фантомах — которые могут фиксировать нарушения на дорогах. Такие авто не имеют опознавательных знаков, однако, соответствующие предупредительные знаки о наличии таких авто на той или иной дороге, должны быть установлены.

Новые штрафы за нарушение ПДД в Украине:

Минимальный штраф за нарушение ПДД предложено повысить до 510 гривен. В частности, такой штраф предусмотрен:

за не пристегнутый ремень;

неосветлённый номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона;

отсутствие шлема у мотоциклиста.

За побег с места дорожно-транспортного происшествия должны быть повышены до 3,4 тысяч гривен (сейчас 255 грн). Такой же штраф в размере 3,4 тысяч грн предлагают ввести за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч. При этом за превышение скорости от 20 до 50 км/ч будут штрафовать на 340 грн.

Незначительно повышается штраф за непредоставление преимущества в движении бригадам «скорой», полиции, аварийным службам — до 680 грн. Создание аварийной ситуации — 1145 грн, а за нарушение, приведшее к ДТП — 850 грн.

Если водитель забыл права, то это будет стоить ему 450 грн, а если же человек сел за руль не имея прав, то придется заплатить 3,4 тысячи грн.

Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года — 34 тысячи грн с лишением прав на три года. Если водитель за подобные нарушения попадется в третий раз — штраф 51 тысяча грн, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

Вырастут штрафы и для пешеходов. За переход в неположенном месте придется заплатить 255 грн (вместо 51 гривен).