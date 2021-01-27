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В оккупированном Луганске взорвался газораспределительный узел по улице Беломорской

Сегодня, 14:33 citynews.net.ua | Напечатать

Взрыв и последующий пожар произошли на газораспределительном узле в восточном районе оккупированного российскими террористами Луганска. 

Приблизительно в 23:05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле высокого давлени в Луганске по улице 2-я Беломорская в поселке Малая Вергунка. Высота пламени достигала 20 метров.

В результате взрыва и последующего пожара повреждены лини электропередач. Газоснабжение города не нарушено.


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