В оккупированном Луганске взорвался газораспределительный узел по улице Беломорской

Взрыв и последующий пожар произошли на газораспределительном узле в восточном районе оккупированного российскими террористами Луганска.

Приблизительно в 23:05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле высокого давлени в Луганске по улице 2-я Беломорская в поселке Малая Вергунка. Высота пламени достигала 20 метров.

В результате взрыва и последующего пожара повреждены лини электропередач. Газоснабжение города не нарушено.