В оккупированном Луганске взорвался газораспределительный узел по улице Беломорской

В оккупированном Луганске взорвался газораспределительный узел по улице БеломорскойСегодня, 14:33
Взрыв и последующий пожар произошли на газораспределительном узле в восточном районе оккупированного российскими террористами Луганска.
Приблизительно в 23:05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле высокого давлени в Луганске по улице 2-я Беломорская в поселке Малая Вергунка. Высота пламени достигала 20 метров.
В результате взрыва и последующего пожара повреждены лини электропередач. Газоснабжение города не нарушено.