Контрразведка СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов «ЛНР» в Одесской области (видео)

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений НЗФ «ЛНР».

По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его «охрану». Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО / ООС в составе так называемого «3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ» в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.

Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач по украинским военным объектам.

Сейчас гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



