В луганских вузах организовали бесплатные подготовительные курсы для абитуриентов из оккупированных районов

В двух вузах Луганской области реализовывается пилотный проект бесплатных подготовительных курсов для детей с временно оккупированных территорий.

По мнению Министерства образования Украины, это поможет молодежи при поступлении в учреждения высшего образования.

Проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в девяти учреждениях высшего образования страны, два из которых расположены на Луганщине:

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля.

Другие вузы, в которых будут реализовывать соответствующий проект Донецкий национальный технический университет, Житомирский государственный университет имени Ивана Франко, Мариупольский государственный университет, Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Херсонский государственный университет.

В этих учреждениях высшего образования расположены образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», которые будут помогать поступающим с временно оккупированных территорий подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах.

Проконсультироваться можно по телефону правительственной «горячей линии»: 0800504425.

Обучение на подготовительных курсах будет проходить с февраля по май 2021 года - четыре месяца (120 часов), с октября 2021 до мая 2022 - восемь месяцев (240-480 часов).