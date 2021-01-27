В Киеве задержали пропагандиста «ДНР», работавшего на «пророссийскую партию»

В Киеве СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра информации террористической организации «ДНР» в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создании террористической организации.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, по данным предварительного следствия, подозреваемый занимал эту должность в 2014–2016 годах. Он публично призвал население Донецкой области к поддержке официальной позиции руководства самопровозглашенной «ДНР».

Также «чиновник» активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с Российской Федерацией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через некоторое время экс-заместитель министра из РФ вернулся на подконтрольную украинской власти территорию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве злоумышленник сразу начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

Также оперативники СБ Украины установили в Киеве место жительства экс-чиновника так называемой «ДНР». Во время обыска в его помещении правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность.

По результатам следственных действий злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент следственному судье подано ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.