За воскресенье в Луганской области выявили всего 9 случаев COVID-19

За 14 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено всего 9 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в области выявлено 14520 случаев коронавируса. Умерли от осложнений - 430 человек.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 февраля в Украине зафиксировано 2332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 160, медработников - 47). Количество активных больных - 132304 человека.

Больше всего случаев коронавируса подтвердили в Ивано-Франковской - 457, Черновецкой - 225, Киеве - 211, Киевской - 171 и Житомирской - 150 областях.