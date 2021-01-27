Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 274 млн грн ЕСВ

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе 2021 года предприятия и предприниматели Луганщины уплатили в бюджет 274,6 млн гривень единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 33,1 млн гривень больше чем в январе прошлого года.

Среди основных источников поступлений единого социального взноса - начисление и уплата ЕСВ работодателями по заработной плате наемных работников, от выплат денежного довольствия военнослужащим, а также от самозанятых лиц и членов фермерских хозяйств.

Напомним, единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорций и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Госказначействе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.