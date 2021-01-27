» » На Донбассе погибли трое украинских военных

На Донбассе погибли трое украинских военных

Вчера, 13:48 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 14 февраля во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений все трое погибли.

За прошедшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов. Такую же оружие противник использовал против наших защитников и неподалеку Старогнатовки.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 14:13

В Лисичанске вандалы повредили памятник Героям добровольцам

Вчера, 13:53

В Луганской области за сутки выявлено 22 новых случая COVID-19

Вчера, 13:48

На Донбассе погибли трое украинских военных

12-02-2021, 15:02

За подвоз соседей в Луганской области мужчину пытались оштрафовать на 17 тысяч гривень

12-02-2021, 11:01

Россия отказывается допустить МАГАТЭ на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей для мониторинга радиации

12-02-2021, 10:35

Зеленский хочет привлечь к переговорам по Донбассу «друзей из Европы и Америки»

12-02-2021, 10:17

Плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 19 млн грн военного сбора

12-02-2021, 10:11

В Луганской области за сутки 52 новых случая COVID-19

12-02-2021, 09:47

Российские террористы убили двух украинских военных на Донбассе

11-02-2021, 13:50

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область

11-02-2021, 13:24

За сутки жители Луганской области перечислили мошенникам 30 тысяч гривень

11-02-2021, 11:54

На Донбассе российский снайпер убил украинского военного

Новости Украины:

11-02-2021, 10:40

Из-за снегопада в Киеве закрыли школы и детские садики на 2 дня

11-02-2021, 10:36

В Одессе с 12 февраля объявлено штормовое предупреждение - ураганный ветер и снег с морозом

10-02-2021, 22:14

Экс-главу Затокского поссовета Юрия Чередниченко заключили под домашний арест из-за угроз судье

10-02-2021, 15:37

Рейдеры, подделка реестров и VIP-давление: Как пытались отобрать рынок Столичный

8-02-2021, 13:54

В Житомирской области из-за снегопада ограничили движение грузовиков

8-02-2021, 11:51

В Киеве 8 февраля ограничат въезд грузовиков в черту города

8-02-2021, 11:47

В Карпатах намело больше метра снега

4-02-2021, 09:57

В Запорожье горело COVID-отделение инфекционной больницы - 4 погибших

2-02-2021, 14:20

В Николаевской области масштабный пожар в ТЦ Эпицентр - фото

28-01-2021, 13:48

Спасатели предупредили о высшем уровне опасности из-за сильных снегопадов в южных и центральных областях Украины

28-01-2021, 12:50

Одессу засыпало снегом

27-01-2021, 10:10

В Одессе прощаются с актрисой Ириной Токарчук

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728



^Наверх

 

На Донбассе погибли трое украинских военных