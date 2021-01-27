Зеленский хочет привлечь к переговорам по Донбассу «друзей из Европы и Америки»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу «друзей из Европы и Америки». Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, — это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки», — сказал он.

Зеленский добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.

«Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом», — добавил глава государства.