Российские террористы убили двух украинских военных на Донбассе

11 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия.

В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.

Вблизи Новомихайловки враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб.

Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций с ручного противотанкового гранатомета.

В районе населенного пункта Авдеевка враг произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Также, вблизи Луганского, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ.

С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.