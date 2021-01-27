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За сутки жители Луганской области перечислили мошенникам 30 тысяч гривень

Сегодня, 13:24 citynews.net.ua | Напечатать

В течение суток пять жителей области стали жертвами мошенников, которые действовали по разным мошенническими схемами, и вообще перечислили злоумышленникам больше 30 000 грн. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Так, двое граждан перечислили неизвестным лицам предоплату за покупку товаров на сайте «OLX». Житель Старобельска отправил 1700 грн на карту банка Zurn F.c.u. (США) за покупку бетономешалки, а житель Рубежного перечислил на банковскую карту «Укргазбанк» 2500 грн за покупку мотоцикла. После перевода денег продавцы перестали выходить на связь.

В полицию Лисичанска поступило сообщение местной жительницы, которая пострадала от мошеннической схемы «Ваш родственник в беде».

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что знакомая заявительницы находится в больнице и ей необходимо перечислить деньги для лечения. Женщина с помощью терминала Сбербанка перечислила 6900 грн на банковскую карту «Приват банка», после чего узнала, что ее знакомая не болеет и деньги ей не нужны.

Банковский работник обманул жительницу Счастьенского района. Неизвестный, назвавшийся работником службы безопасности «ПриватБанк» позвонил женщине и сообщил, что ее карта заблокирована и убедил ее назвать код с смс-сообщением, после чего с личного счета заявителя были сняты деньги в сумме 490 грн.

В полицию Старобельска поступило заявление местного жителя о том, что ему на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась оператором мобильной связи и попросила назвать код который придет заявителю в смс-сообщении. После того как заявитель сообщил код, его sim-карта была заблокирована и с его банковской карты банка «ПУМБ» был сняты деньги в сумме 20500 грн.


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