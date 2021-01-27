12 февраля российские террористы откроют временно КПВВ «Еленовка»

На оккупированной территории Донецкой области завтра, 12 февраля, через КПВВ «Еленовку» (КПВВ «Новотроицкое» со стороны подконтрольной Украине территории) будет идти пропуск людей согласно требованиям «ДНР», — сообщает Остров.

С украинской стороны КПВВ «Новотроицкое» работает ежедневно и пропуск граждан осуществляется на общих основаниях в условиях карантина.

Оккупанты разрешат пересечь линию разграничения с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:

для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на свободной территории Украины;

для въезда в ОРДО обязательно необходимо разрешение так называемого «межведомственного оперативного штаба».

При въезде на оккупированную территорию Донецкой области жители заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).

При этом в случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата — направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.