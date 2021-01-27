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12 февраля российские террористы откроют временно КПВВ «Еленовка»

Сегодня, 11:06 citynews.net.ua | Напечатать

На оккупированной территории Донецкой области завтра, 12 февраля, через КПВВ «Еленовку» (КПВВ «Новотроицкое» со стороны подконтрольной Украине территории) будет идти пропуск людей согласно требованиям «ДНР», — сообщает Остров.

С украинской стороны КПВВ «Новотроицкое» работает ежедневно и пропуск граждан осуществляется на общих основаниях в условиях карантина.

Оккупанты разрешат пересечь линию разграничения с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:

  • для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на свободной территории Украины;
  • для въезда в ОРДО обязательно необходимо разрешение так называемого «межведомственного оперативного штаба».

При въезде на оккупированную территорию Донецкой области жители заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).

При этом в случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата — направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.


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