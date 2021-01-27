За 10 февраля в Луганской области выявили 43 новых случая COVID-19

За 10 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 43 новых случая COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер один пациент.

Днем ранее наибольшее количество заболевших было выявлено в городах Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, а также Попаснянском районе.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 14382 случая коронавируса, умерли от осложнений - 428 человек.

В Украине за 10 февраля диагноз COVID-19 установили 5039 больным, госпитализировали 1784 человека, умерли от осложнений - 124 пациента.

Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки подтвердили в Ивано-Франковской - 482, Винницкой - 392, Закарпатской - 368, Житомирской - 367 областях и в Киеве - 335.

Всего с начала тестирования в Украине коронавирусную болезнь выявили у 1 258 094 человек, из них 1 098 944 выздоровели, 24 058 умерли.