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За 10 февраля в Луганской области выявили 43 новых случая COVID-19

Сегодня, 10:19 citynews.net.ua | Напечатать

За 10 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 43 новых случая COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер один пациент.

Днем ранее наибольшее количество заболевших было выявлено в городах Лисичанск, Рубежное и Северодонецк,  а также Попаснянском районе.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 14382 случая коронавируса, умерли от осложнений - 428 человек.

В Украине за 10 февраля диагноз COVID-19 установили 5039 больным, госпитализировали 1784 человека, умерли от осложнений - 124 пациента.

Больше всего новых случаев  COVID-19 за последние сутки подтвердили в Ивано-Франковской - 482, Винницкой - 392, Закарпатской - 368, Житомирской - 367 областях и в Киеве - 335.

Всего с начала тестирования в Украине коронавирусную болезнь выявили у 1 258 094 человек, из них 1 098 944 выздоровели, 24 058 умерли.


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