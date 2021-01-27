Российские террористы сбросили гранату с беспилотника в поселке Золотое-4

10 февраля в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате украинский защитник получил огнестрельное ранение.

Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Верхнеторецкого — из станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», неподалеку от Южного, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

У населенного пункта Золотое-4, русско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил.