Детей-переселенцев будут без очереди записывать в детские садики

Вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины большое количество внутренне перемещенных лиц из Луганской и Донецкой областей а также АР Крым столкнулась с трудностями записи ребенка в детских садах.

Среди них немало одиноких матерей с малолетними детьми, что значительно усложняет или даже делает невозможным их трудоустройство.

27 января 2021 года Кабинетом Министров Украины принято постановление №86 , которым утверждено Положение о заведении дошкольного образования, определяющее основные принципы деятельности таких заведений (кроме домов ребенка, детских домов интернатного типа).

По инициативе Минреинтеграции в Положение внесена норма, предусматривающая возможность детям из числа внутренне перемещенных лиц и детям со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, гарантированно записываться в учреждения дошкольного образования государственной и коммунальной форм собственности в первую очередь.