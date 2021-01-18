Детей-переселенцев будут без очереди записывать в детские садики

Детей-переселенцев будут без очереди записывать в детские садикиСегодня, 18:24
Вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины большое количество внутренне перемещенных лиц из Луганской и Донецкой областей а также АР Крым столкнулась с трудностями записи ребенка в детских садах.
Среди них немало одиноких матерей с малолетними детьми, что значительно усложняет или даже делает невозможным их трудоустройство.
27 января 2021 года Кабинетом Министров Украины принято постановление №86, которым утверждено Положение о заведении дошкольного образования, определяющее основные принципы деятельности таких заведений (кроме домов ребенка, детских домов интернатного типа).
По инициативе Минреинтеграции в Положение внесена норма, предусматривающая возможность детям из числа внутренне перемещенных лиц и детям со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, гарантированно записываться в учреждения дошкольного образования государственной и коммунальной форм собственности в первую очередь.