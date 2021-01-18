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ДБР: В Луганской области спасатели не выезжали на тушение пожаров в Новоайдарском районе и подделывали акты

Сегодня, 10:28 citynews.net.ua | Напечатать

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем должностным лицам ДСНС, которые подделывали акты тушения пожаров в Луганской области.

В начале июля 2020 году на территории садоводческого общества №5 «Озеро Волчье» в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, уничтожено жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали.

Для искривления статистических показателей работники подразделений ГУ ДСНС в Луганской области через некоторое время после пожара составили акты о пожаре.

В ходе досудебного расследования следователями ГБР установлено, что должностные лица вносили неправдивые данные в официальные документы относительно руководителей тушения пожара, сил и средств, вроде привлеченных к работе.

ГБР объявило трем должностным лицам ДСНС подозрение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В случае доказательства вины должностным лицам грозит штраф от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.


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ДБР: В Луганской области спасатели не выезжали на тушение пожаров в Новоайдарском районе и подделывали акты