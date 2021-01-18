9 февраля российские террористы обстреляли Пески, Шумы и Богдановку

9 февраля вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Все обстрелы были сосредоточены в Донецкой области.

Как сообщает пресс-центр командования ООС, в районе Богдановки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия.

Также поблизости Шумов противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На прицельные обстрелы боевиков украинские защитники оказывали адекватный ответ.

Боевых потерь среди подразделений ВСУ нет.