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В Рубежном мужчина провалился под лед замерзшего озера

Сегодня, 14:07 citynews.net.ua | Напечатать

9 февраля в 8:48 на пункт связи службы спасения «101» поступило сообщение о том, что в  Рубежном на озере Песчаное человек провалился под лед и начал тонуть.

Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС.

Немедленно на место происшествия направлены спасательное отделение аварийно-спасательной части АРЗ СП ГУ ДСНС Украины в Луганской области в составе 6-ти человек. Также было сообщено о происшествии экстренную медицинскую помощь и полицию.

По прибытию спасателями было установлено, что мужчина 1959 года попал в водяную ловушку. Спасатели добрались до мужчины и извлекли его из ледяной воды.

После чего доставили пострадавшего к берегу, укутали в одеяло и передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.


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