В Украине до конца отопительного сезона не будут повышать стоимость горячей воды и отопления

Сегодня, 9 февраля подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей воды гражданам Украины, что обеспечит устойчивое прохождение этого отопительного сезона и подготовку к следующему.

Как сообщили в Офисе Президента, меморандум заключен между Кабинетом Министров Украины в лице министра развития громад и территорий Алексея Чернышева и первого заместителя министра энергетики Юрия Витренко, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НАК «Нафтогаз Украины» и мэрами украинских городов. Это решение поддержали все городские головы.

Меморандум был подписан в присутствии Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

От городских голов его подписали мэр Житомира Сергей Сухомлин, глава Киева Виталий Кличко, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Бучи Анатолий Федорук. С помощью видеосвязи на мероприятии присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, глава Львова Андрей Садовый и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Очень важно сегодня, что мы достигли компромисса. Независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, удалось объединить усилия и правительства, и Офиса Президента, и мэров, чтобы достичь общего результата для наших людей», - отметил городской голова Днепра Борис Филатов.

Согласно подписанному документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома не изменится.

Меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно будут получать газ для производства тепла и поставки его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов.

Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будут переводить на органы местного самоуправления.

«Нафтогаз Украины» разработает и внедрит в 1 сентября 2021 долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Это позволит избежать ценовых колебаний в отопительном сезоне 2021-2022 годов.