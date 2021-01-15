В Укртелекоме назвали область где потребляют больше всего интернет-трафика

Укртелеком подытожил потребления интернет-трафика пользователями домашнего оптического интернета в январе 2021 и определил лидеров среди областей Украины.

Среднее потребление интернет-трафика одним пользователем оптики в январе составил 283 ГБ (или 9,1 ГБ на одного абонента ежесуточно).

Это в два раза больше, чем по медным технологиям (ADSL), где средний трафик за месяц составил 140 ГБ (4,5 ГБ на одного абонента в сутки).

В первую пятерку областей по наибольшему среднесуточным потреблением интернет-трафика одним абонентом пользующимся оптическим доступом, вошли Закарпатская область с показателем более 11 ГБ, Николаевская -10,8 ГБ, Черкасская - 10,2 ГБ, Харьковская и Кировоградская - на уровне 10 ГБ.

Вплотную к первой пятерки приблизились Херсонская и Тернопольская области с показателями 9,67 и 9,6 ГБ соответственно. В Киевской области этот показатель составляет 8,7 ГБ, а в Киеве 7,6 ГБ.

По информации национального телекомоператора сравнению с январем 2020 года среднесуточный оптический трафик вырос более чем на 30%.

Последние годы оператор активно развивает современную телекоминфраструктуру в населенных пунктах по всей стране, реализуя проекты по их подключения к быстрому оптического интернета. В течение 2019 и 2020 к оптике подключены около 600 небольших населенных пунктов.

По состоянию на начало 2021 интернетом от Укртелекома пользуются в 3322 населенных пунктах страны.