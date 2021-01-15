В Луганской области ДСНС просит воздержаться от поездок из-за снегопада и гололеда

Спасатели Луганской области призывают всех позаботиться о безопасности и сообщают что по прогнозам Укргидрометцентра 9 февраля в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица, ночью в северной части Луганской области и в Харьковской области сильный снегопад, метели.

По Киеву и Киевской области 9 февраля на дорогах гололедица, ночью значений снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с.

Такие погодные условия могут привести к нарушению, на отдельных участках дорог и улиц прекращения движения автотранспорта.

Как сообщает служба автомобильных дорог, по Луганской области на 9 февраля проезд обеспечен по всем центральным трассам.

Луганский областной центр по гидрометеорологии, прогнозирует такую ​​погоду на 9 февраля 2021:

Прогноз погоды на 9 февраля 2021 по Луганской области - Ясно. Ночью снег, местами значений. Днем дождь. Утром и днем ​​гололед.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/ с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем ​​1-6 градусов тепла.



По городу Северодонецк - Ясно. Ночью значений снег. Днем дождь. Утром и днем ​​гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем ​​3-5 градусов тепла.



По городу Луганск - Ясно. Ночью значений снег. Днем дождь. Утром и днем ​​гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10 градусов мороза, днем ​​4-6 градусов тепла.