В Луганской области за сутки выявили 49 новых случаев COVID-19. Один человек умер

За 8 февраля в Луганской области выявлено 49 новых случаев COVID-19, от осложнений скончался один пациент.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса продолжают выявлять в городах Лисичанск и Северодонецк.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 14303 случая коронавируса, умерли от осложнений 413 человек.

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 заболели 2656 человек, госпитализированы 865 больных, умерли 127 пациентов, выздоровели 8865 человек.

Наибольший уровень заболеваемости подтвердили в Ивано-Франковской - 525, Закарпатской - 276, Киев - 243, Черновицкой - 194 и Запорожской - 164 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 1 249 646 человек, из них 1 084 608 человек выздоровели, 23 771 - умерли от осложнений.