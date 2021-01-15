8 февраля российские террористы семь раз обстреливали позиции ВСУ: минометы, гранатометы и стрелковое оружие

8 февраля российские террористы семь раз обстреливали позиции ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области. В Луганской сообщают об отсутствии нарушений перемирия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из автоматического станкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Песков и Водяного, что на Приазовье, кроме стрелкового оружия оккупанты применили против наших защитников еще и гранатометы.

С начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Песков, где российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди ВСУ нет.