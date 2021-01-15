Зеленский о российской «вакцине»: Украинцы не подопытные кролики

Украина имеет договоренности о поставке примерно 28 млн доз вакцины от проверенных мировых производителей - Pfizer, AstraZeneca и Novavax. Российской «вакцины» в этом списке нет и, скорее всего, не будет.

В мире еще нет подтверждения того, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» — безопасная, и на украинцах ее не будут испытывать. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время дискуссии на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Никакого подтверждения «Спутник V», что она гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины — это граждане, это — люди, и точно не «кролики», и на них экспериментировать мы не имеем права», — сказал Президент.

По его словам, на сегодня Украина договаривалась только с теми производителями вакцин, которые утверждены в мире, и которые дают результат.

Министр здравоохранения Маским Степанов объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.

В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.

Также Украина заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя — Sinovac Biotech. Речь идет об 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги — а это чуть меньше миллиарда гривен — в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.

Такие заявления звучат на фоне обнародованных результатов исследований относительно эффективности этой вакцины на уровне 50,38% в Бразилии, которая также договорилась об этой вакцине и уже начала массово прививать людей 18 января. Вакцину также уже начали применять в Турции и Индонезии — с 13–14 января.



