За выходные в Луганской области выявлено 47 новых случаев COVID-19

За 6-7 февраля в Луганской области выявлено 47 новых случаев COVID-19. Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, два человека.

Наиболее количество заболевших было выявлено в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, а также Новоайдарском и Попаснянском районах.

В результате осложнений, вызванных коронавируса, умерли 53-летняя женщина из города Северодонецк и 87-летняя женщина из города Лисичанск.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 254 человек.

В Украине за 7 февраля диагноз COVID-19 подтвердили у 2141 больных, госпитализировали 1020 человек, умерли 47 человек.

Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Ивано-Франковской - 398, Житомирской - 176, Днепропетровской - 156, Черновицкой - 143 и Закарпатской - 133 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 246 990 человек; из них 1 075 743 выздоровели, 23644 человека умерли.