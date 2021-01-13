Pfizer готовит регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине

Американская компания Pfizer в ближайшее время должна подать все документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Украине. Именно эта вакцина должна быть первой поставлена в Украину в феврале.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Сейчас Украина ожидает поставок в рамках программы COVAX 117 тысяч доз вакцины компании Pfizer. При этом пока данная вакцина не зарегистрирована в Украине.

«Мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцин Pfizer в Украине. Подчеркиваю, вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом», — заявил Ляшко.

Санврач добавил, что регистрация будет проводиться по упрощенной системе.