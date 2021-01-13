В 2019-202 году таможня и налоговая недополучила 66 млрд гривень

В 2019 и январе-апреле 2020 госбюджет Украины недополучил более 66 млрд грн платежей, которые контролировались таможней и налоговой

В течение 2019 и января-апреля 2020 годов госбюджет недополучил более 66 млрд грн платежей, которые контролировались таможенными и налоговыми органами.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты Украины.

Причина - отсутствие надлежащего планирования со стороны Минфина и координации работы ДФС, ДПС и Гостаможслужбы.

Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности деятельности Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины. Ответственный за проведение аудита - член Счетной палаты Цезарь Огонь.

В течение указанного периода государственный бюджет недополучил 54,5 млрд гривень платежей, контролируемых таможней, и 12 млрд грн - налоговой.

Минфин на 2019 и 2020 годы планировал и прогнозировал поступления в госбюджет налогов, сборов, таможенных и других платежей без учета имеющейся базы и кризисных явлений в Украине, и Счетная палата в течение последних семи лет неоднократно это отмечала.

Неточность прогнозирования Минфином обусловлена ​​некачественным прогнозированием макроэкономических показателей экономического и социального развития Украины со стороны Минэкономики. Кроме того, неправильно координировали свою деятельность по обеспечению поступлений ДФС, ДПС и Гостаможслужба.

Аудитом установлено, что в 2019 году процент выполнения плана по отдельным платежам колебался от 46% (отчисления от суммы средств, потраченных на рекламу табачных изделий и/или алкогольных напитков в пределах Украины) до 233% (часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций, которая изымается в государственный бюджет), в январе - апреле 2020 - от 41,8% (рента за пользование недрами для добычи природного газа) до 157,6% (акцизный налог с ввезенного в Украину табака и табачных изделий). Частично это уменьшало допущены Минфином просчеты при прогнозировании доходов государственного бюджета.

В частности, в 2019 году ДФС, а затем ДПС и Гостаможслужба должны обеспечить поступления в государственный бюджет в общей сумме 858,9 млрд гривень (Налоговая - 463,6 млрд, Гостаможслужба - 395,3 млрд). Фактически поступило - 839,4 млрд гривень (97,7%).

ГНС (ДФС) выполнила план поступлений в госбюджет на 100,7%, однако перевыполнение обусловлено переплатами по состоянию на 1 января 2020 на 16 млрд гривен. Следовательно, в случае отсутствия этих переплат выполнения индикативных показателей поступлений в государственный бюджет за 2019 составило бы 97,3%.

В течение января-апреля 2020 ДПС выполнила план поступлений в госбюджет на 91,1%, с учетом сумм переплат, которые по состоянию на 01.05.2020 достигли 17,1 млрд гривень. Недопоступления в госбюджет составили 12 млрд грн.

В Счетной палате отмечают, что наличие систематических переплат негативно влияет на доходы бюджета в дальнейшем, поскольку налогоплательщик имеет право на зачет или возврат излишне уплаченных платежей.

Гостаможслужбой в 2019 году, даже при условии уменьшения плана поступления таможенных платежей, задание выполнено лишь на 94,2%.

Недопоступления таможенных платежей составляли 22,8 гривень.

За 4 месяца 2020 Гостаможслужба выполнила план на 76%. Недопоступления в госбюджет таможенных платежей - 31,7 млрд гривень.

План не выполнен несмотря на уменьшение плановых показателей поступлений на 2020 год почти по всем видам платежей через COVID-19.

По информации Гостаможслужбы, на уменьшение поступлений таможенных платежей в январе-апреле 2020 повлияло несколько факторов.

В частности, выпуск в свободное обращение товаров в конце 2019 года, таможенное оформление которых таможенной службой планировалось в январе 2020 году в сумме 2,8 млрд гривень; резкое сокращение таможенного оформления транспортных средств с европейской регистрацией; несоответствие фактического курса доллара США в течение января-февраля 2020 прогнозируемом; отсутствие запланированного роста импорта товаров, в том числе ожидаемых объемов импорта природного газа НАК «Нафтогаз Украины»; снижение ставок ввозной пошлины в 2020 году в рамках выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС; изменение товарной структуры импорта, уменьшение физических объемов и снижение мировых цен на отдельные группы товаров; увеличение объемов предоставленных преференций по уплате таможенных платежей.