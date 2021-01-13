Россия планирует заседание в СБ ООН по Минским соглашениям

Совет Безопасности ООН проведет 11 февраля заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений.

Об этом свидетельствует распространенная в понедельник программа заседаний СБ, где в феврале председательствует Великобритания.

Встреча, инициатором которой является Россия, планируется в режиме видеосвязи в открытом формате.

«Программа только принята, и я пока не могу сказать, кто выступит с докладом от ООН на заседании», — сказала в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Украина относится «спокойно» к инициированному российской стороной заседанию Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений. Об этом в комментарии УНН сказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров.

«Во-первых, это регулярное событие. Ничего нового в нем нет. РФ инициирует такой брифинг с 2019 года. В прошлом году такое заседание было проведено 18 февраля. Демагогическая позиция РФ по сути и состоянию выполнения Минских договоренностей известна. Украинская делегация, как и в предыдущие годы, вместе с партнерами приведет свою оценку современного состояния выполнения Минских договоренностей», — отметила Джапаров.

Она назвала одним из нечестных факторов, которые следует учитывать, тот факт, что российская сторона использует такие брифинги в своих пропагандистских намерениях с целью противодействовать мероприятиям, которые в феврале организует в ООН Украина.

Так, в частности, первый заместитель министра сообщила, что на 23 февраля в Генассамблее ООН запланированы дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

«Поэтому относимся к этому спокойно, в рабочем режиме отработаем. В Совбезе ООН есть участники Нормандской четверки. Возможно, выступят другие заинтересованные стороны, хотя формат брифинга ограничен процедурно и не является открытыми дебатами», — сообщила она.