На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость - Данилов

Глава СНБО Украины Алексей Данилов опубликовал ответ на опасения международных организаций о наступлении на свободу слова в связи с закрытием финансируемых Россией и террористами телевизионных каналов.

По мнению Алексея Данилова, деятельность международных и национальных организаций, которые занимаются защитой свободы слова и отстаиванием прав журналистов, является чрезвычайно важной и неотъемлемой признаком свободного и демократического общества.

Обеспокоенность, которую эти уважаемые организации выражают относительно санкций, введенных в действие решением СНБО Украины по отдельным информационным ресурсам, ожидаема и понятна.

В то же время глава СНБО призвал уважаемые журналистские институты не делать поверхностные оценки и стандартные заявления, а изучить детали, разобраться в сути, а не по форме.

«Как сказано в заявлении International и European Federation of Journalists, «запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах». В связи с этим хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым - война.

Война, которую ведет против нашей страны Россия, используя, в частности, все технологии информационной войны, которые никоим образом «не соответствуют международно-правовым стандартам», на необходимость соблюдения которых нам указывают.

Одним из орудий гибридной оружия России в борьбе против Украины являются телевизионные ресурсы, финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков.

IFJ и EFJ стоило бы сделать элементарный анализ контента телевизионных каналов, судьбой которых они так заботятся, чтобы определить, насколько он соответствует высоким мировым журналистским стандартам объективности и беспристрастности.

Возможна была бы работа в Великобритании и США во время Второй мировой войны филиалов фашистских газет и радиостанций? Их закрытие также было бы расценено, как нападение на «свободу слова»?

А Украина на сегодняшний день находится в ситуации открытой военной агрессии, когда впервые с 1945 года на европейском континенте, одна страна предприняла попытку аннексировать часть территории другого государства.

На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость» - говорится в заявлении.