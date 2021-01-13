Шесть спортсменов из Луганской области будут представлять Украину на Олимпийских играх в Токио

Шесть спортсменов из Луганской области будут представлять Украину на Олимпийских играх в ТокиоВчера, 09:44
Сразу 6 спортсменов из из Луганской области в составе сборной Украины будут представлять нашу страну на Олимпийских играх в Токио.
Как сообщили в пресс-службе ОГА, в основной мужской состав Национальной сборной Украины по прыжкам в воду 2021 вошли одиннадцать спортсменов, среди которых шестеро - представители Луганской области.
Это - Даниил Аванесов, Александр Горшковозов, Владислав Климко, Олег Колодий, Алексей среды и Илья Трушин.
Спортсмены в составе сборной команды будут представлять Украину на Олимпийских играх в Токио, которые состоятся 23 июля - 8 августа 2021.