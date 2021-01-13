Шесть спортсменов из Луганской области будут представлять Украину на Олимпийских играх в Токио

Сразу 6 спортсменов из из Луганской области в составе сборной Украины будут представлять нашу страну на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, в основной мужской состав Национальной сборной Украины по прыжкам в воду 2021 вошли одиннадцать спортсменов, среди которых шестеро - представители Луганской области.

Это - Даниил Аванесов, Александр Горшковозов, Владислав Климко, Олег Колодий, Алексей среды и Илья Трушин.

Спортсмены в составе сборной команды будут представлять Украину на Олимпийских играх в Токио, которые состоятся 23 июля - 8 августа 2021.