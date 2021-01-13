В Луганской области за сутки выявили 77 новых случаев COVID-19 Один пациент скончался

В Луганской области за 3 февраля выявили 77 новых случаев COVID-19, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, один пациент скончался.

Лидерами по выявлению новых случаев заболевания остаются города Северодонецк и Лисичанск. Также высокий уровень заболеваемости в приграничных с РФ районах Украины.

Всего в Луганской области с начала пандемии выявлено 14114 заболевших, умерли от осложнений - 404 человека.

В Украине за 3 февраля COVID-19 диагностировали 5028 заболевшим, выздоровели 9933 пациентов, умерли 140 больных.

Больше всего новых случаев в среду зарегистрировали в Хмельницкой области - 429, в Ивано-Франковской области - 354, в Киеве - 342, во Львовской области - 308, в Харьковской и Закарпатской областях - по 299, в Житомирской области - 282.

Летальных случаев у больных с коронавируса больше зафиксировали в Донецкой - 22 и Черкасской - 13 областях, в Киеве - 12, Львовской - 11, в Харьковской и Ивано-Франковской - 8 областях.

За все время пандемии в Украине было выявлено 1232246 случаев Коронавирусная заболевания, уже выздоровели 1055406 человек, а умерли 23 229 человек.