«Эффективные» менеджеры Зеленского и Коломойского довели Украину до отключений электроэнергии

Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.

Об этом заявили в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По данным НЭК «Укрэнерго», по состоянию на 31 января 2021 запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 уменьшились в 5,7 раза - до 436,8 тыс тонн. При этом 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и Славянской ТЭС.

Вместе с тем, по данным Министерства энергетики Украины, по состоянию на 2 февраля 2021 запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс т (291 тыс т - газового угля и 140,9 тыс т - антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 (2400000 т).

По заявлению НЭК «Укрэнерго» с целью срочного определения обстоятельств, приведших к данной ситуации, а также для обеспечения безопасности поставок электрической энергии Регулятор 25 января 2021 принял решение о проведении внеплановых выездных проверок ООО «ДТЭК Востокэнерго», АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», ОАО «Центрэнерго» и ОАО «Донбассэнерго» по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом соответствующего топлива для работы в отопительный период 2020-2021 года.

Согласно пункту 40 Лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива.

В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЕКП применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства.