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В Луганской области 61 новый случай COVID-19 и трое умерших

Сегодня, 10:35 citynews.net.ua | Напечатать

За 2 февраля в Луганской области лабораторно подтвержден 61 новый случай COVID-19, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом три человека.

Днем ранее наибольшее количество заболевших было выявлено в городах Лисичанск - 8, Рубежное - 4, Северодонецк - 12, а также Меловском - 5, Попаснянском - 4 и Станично-Луганском - 2 районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 14037 случаев заболевания. Умерли от осложнений - 403 человека.

В Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 3285 человек, госпитализированы 2159 человек, умерли - 165 больных, выздоровели - 10101.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 330, Ивано-Франковской - 298, Харьковской - 230, Запорожской - 211 и Полтавской - 192 областях.

За все время пандемии в Украине заболели уже 1 227 164 человека, из них выздоровели 1045473, умерли - 23 089 пациентов. 

За минувшие сутки провели 43643 тестирования: методом ПЦР - 25235, методом ИФА - 18 408. 

 


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