В Луганской области закрыли 7 ПТУ и готовятся сокращать дальше

В Луганской области закрыли 7 ПТУ и готовятся сокращать дальшеВчера, 17:00
Как сообщил директор Департамента образования и науки Луганской ОГА Юрий Стецюк, учитывая низкую наполняемость учреждений профессионально-технического образования, большое количество расходов на их содержание, Департаментом начаты мероприятия по оптимизации сети.
На данный момент количество заведений сократилось с 26 до 19 единиц.
Начиная с 2016 года финансирование учреждений было передано в областные бюджеты, формирование заказа на подготовку рабочих кадров теперь осуществляется на региональном уровне. Вводятся меры по передаче имущественных комплексов государственных учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в общую собственность территориальных громад сел, поселков и городов области.
Также, по словам Юрия Стецюка, сейчас идет процедура передачи комплексов шести учреждений профессионального образования.
В Луганской области учреждения профессионального образования области осуществляют подготовку квалифицированных рабочих по 51 профессии для семи отраслей хозяйства. Наиболее востребованными являются трактористы, водители, бухгалтеры, электросварщики и повара.
Количественные изменения коснулись не только самих заведений, но и контингента соискателей профессионального (профессионально-технического) образования, который с 2014 по 2020 годы уменьшился с 6266 до 5 тыс. человек. Набор на обучение в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования за этот период сократился с 3000 до 1900 человек.
В 2020/2021 учебном году наполняемость учреждений составляет от 14 до 75% от проектных мощностей, что в свою очередь влияет на стоимость подготовки ученика в год.
Такие факторы не могут не влиять на объем бюджетных расходов, необходимых для функционирования учреждений профессионального (профессионально-технического) образования Луганской области.
Департаментом было разработан поэтапный план мероприятий по оптимизации сети учреждений профессионального (профессионально-технического) образования области в 2020-2022 годах.
В соответствии с планом и с целью обеспечения качества профессионального (профессионально-технического) образования и эффективного использования средств областного бюджета хотят принять меры по:
- оптимизации сети учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и профессионального перед высшим образования, финансируемых из областного бюджета;
- завершение процесса передачи целостных имущественных комплексов государственных учреждений профессиональной перед высшими и профессиональной (профессионально-технического) образования, финансируемых из областного бюджета, из государственной в совместную собственность громад сел, поселков и городов Луганской области;
- оптимизации образовательной подготовки в учреждениях профессионального перед высшими и профессионального (профессионально-технического) образования области, финансируемых из областного бюджета, в соответствии с потребностями региона.