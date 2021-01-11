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В Луганской области закрыли 7 ПТУ и готовятся сокращать дальше

Вчера, 17:00 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщил директор Департамента образования и науки Луганской ОГА Юрий Стецюк, учитывая низкую наполняемость учреждений профессионально-технического образования, большое количество расходов на их содержание, Департаментом начаты мероприятия по оптимизации сети.

На данный момент количество заведений сократилось с 26 до 19 единиц.
Начиная с 2016 года финансирование учреждений было передано в областные бюджеты, формирование заказа на подготовку рабочих кадров теперь осуществляется на региональном уровне. Вводятся меры по передаче имущественных комплексов государственных учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в общую собственность территориальных громад сел, поселков и  городов области.

Также, по словам Юрия Стецюка, сейчас идет процедура передачи комплексов шести учреждений профессионального образования.
В Луганской области учреждения профессионального образования области осуществляют подготовку квалифицированных рабочих по 51 профессии для семи отраслей хозяйства. Наиболее востребованными являются трактористы, водители, бухгалтеры, электросварщики и повара.
Количественные изменения коснулись не только самих заведений, но и контингента соискателей профессионального (профессионально-технического) образования, который с 2014 по 2020 годы уменьшился с 6266 до 5 тыс. человек. Набор на обучение в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования за этот период сократился с 3000 до 1900 человек.
В 2020/2021 учебном году наполняемость учреждений составляет от 14 до 75% от проектных мощностей, что в свою очередь влияет на стоимость подготовки ученика в год.

Такие факторы не могут не влиять на объем бюджетных расходов, необходимых для функционирования учреждений профессионального (профессионально-технического) образования Луганской области.

Департаментом было разработан поэтапный план мероприятий по оптимизации сети учреждений профессионального (профессионально-технического) образования области в 2020-2022 годах.

В соответствии с планом и с целью обеспечения качества профессионального (профессионально-технического) образования и эффективного использования средств областного бюджета хотят принять меры по:

  • оптимизации сети учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и профессионального перед высшим образования, финансируемых из областного бюджета;
  • завершение процесса передачи целостных имущественных комплексов государственных учреждений профессиональной перед высшими и профессиональной (профессионально-технического) образования, финансируемых из областного бюджета, из государственной в совместную собственность громад сел, поселков и городов Луганской области;
  • оптимизации образовательной подготовки в учреждениях профессионального перед высшими и профессионального (профессионально-технического) образования области, финансируемых из областного бюджета, в соответствии с потребностями региона.

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В Луганской области закрыли 7 ПТУ и готовятся сокращать дальше » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня