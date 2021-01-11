В Луганской области задержали подозреваемую в нападении на 90-летнего пенсионера

Оперативники полиции Лисичанска установили местонахождение и задержали 29-летнюю местную жительницу, которая находилась в розыске после совершения разбойного нападения на 90-летнего пенсионера.

На данный момент с ней работают следователи в рамках уголовного производства открытого по статье 187 УК Украины «Разбой». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

20 января текущего года в Лисичанске женщина проникла в квартиру пенсионера и, применяя насилие опасное для его жизни, а именно нанесла несколько ударов металлической палкой, похитила его мобильный телефон и скрылась с места преступления.

Следствием было установлено, что еще в 2017 году она зная, что мужчина одинок, требовала у него деньги, а когда он ей отказал, избила его и украла его вещи.

За преступные действия она была осуждена по статьям 185 «Кража», 186 «Грабеж» и 187 «Разбой» УК Украины и отбывал наказание в местах лишения свободы.

18 января 2021 она была освобождена из исправительной колонии города Харькова и сразу же наведалась к ставшему ее жертвой пенсионеру.